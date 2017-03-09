«Вчера хорошо посидели, вспомнили детство, не было никаких причин»: в Екатеринбурге с многоэтажки упал парень

Трагедия произошла на улице Таганской.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

Сегодня, 10 марта, на Эльмаше у многоэтажки на Таганской, 79, найдено тело молодого парня. По всем признакам, он упал с большой высоты. Информацию подтвердили в Следственном комитете.

Выпал из окна

Очевидцы говорят, что молодой человек выпал из окна. Уже известно, что погибшего звали Иван Кузнецов, ему 21 год. Журналисты издания «Новый день» поговорили с матерью погибшего.

Возможен несчастный случай

По словам близких, причин для суицида у парня не было. Следственный отдел по Орджоникидзевскому району СК РФ по Свердловской области начал доследственную проверку. Как сообщил Александр Шульга, при осмотре места происшествия явных признаков криминального характера не обнаружено.

Фото: Инцидент/Екатеринбург