Золотая работа: приемщица ломбарда за 4 месяца украла 777 тысяч рублей

Теперь женщина может сесть на шесть лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

Перед судом в Каменске-Уральском предстанет сотрудница ломбарда, обвиняемая в присвоении денег, сообщает прокуратура Свердловской области сегодня, 10 марта.

Обвиняемой 33 года

Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимой 33-летней Оксаны Бессоновой. Ее обвиняют в хищении имущества, совершенное в крупном размере.

По версии следствия, женщина работала приемщиком-оценщиком золотых изделий в «Ломбардной компании «Драгоценности Урала». С мая по август прошлого года ею похищены денежные средства из кассы предприятия на общую сумму свыше 777 тысяч рублей.

Как она проворачивала махинации

Обвиняемая вносила в залоговые билеты ложные сведения о принятии ювелирки при отсутствии предмета залога или помещала в хранилище ломбарда предметы, которые не являлись драгметаллами. Похищенные денежные средства использовала в личных целях.

Уголовное дело направлено в суд Каменска-Уральского.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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