Золотая работа: приемщица ломбарда за 4 месяца украла 777 тысяч рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017
Перед судом в Каменске-Уральском предстанет сотрудница ломбарда, обвиняемая в присвоении денег, сообщает прокуратура Свердловской области сегодня, 10 марта.
Обвиняемой 33 года
Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимой 33-летней Оксаны Бессоновой. Ее обвиняют в хищении имущества, совершенное в крупном размере.
По версии следствия, женщина работала приемщиком-оценщиком золотых изделий в «Ломбардной компании «Драгоценности Урала». С мая по август прошлого года ею похищены денежные средства из кассы предприятия на общую сумму свыше 777 тысяч рублей.
Как она проворачивала махинации
Обвиняемая вносила в залоговые билеты ложные сведения о принятии ювелирки при отсутствии предмета залога или помещала в хранилище ломбарда предметы, которые не являлись драгметаллами. Похищенные денежные средства использовала в личных целях.
- Уголовное дело направлено в суд Каменска-Уральского.
- Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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