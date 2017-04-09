Аналитики подсчитали, что из-за «пакета Яровой» подскочит инфляция

На реализацию закона потребуется около 10 триллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

Реализация «закона Яровой» может повысить уровень инфляции в России на 1-2 процентных пункта и привести к кратному подорожанию услуг связи. Об этом заявили в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Реализация «пакета Яровой» может увеличить потенциальные расходы до 10 триллионов рублей

Это приведет к кратным увеличением цен на услуги связи и соответствующему росту инфляции. Ранее министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров назвал слухами сообщения о компенсации операторам связи расходов на реализацию пакета антитеррористических поправок.

Подорожает вся потребительская корзина

Расходы на связь заложены в логистику, маркетинг, продажи, во всю производственную цепочку, а значит, потребительская корзина будет дорожать.

Напомним, в июле 2016 года Владимир Путин принял пакет законопроектов, подготовленных главой думского комитета по безопасности Ириной Яровой. Поправки, которые вносит новый закон, предполагают повышение штрафов и увеличение сроков лишения свободы за экстремизм. Так, по новому закону, финансирование экстремистской деятельности будет наказываться на срок до восьми лет при нижнем пороге от трех лет (сейчас – до трех лет без нижнего порога).

Закон Яровой приравнивает призывы к терроризму и его оправдание в Интернете к таким же заявлениям, сделанным в СМИ. В Уголовный кодекс будет внесена статья о международном терроризме.

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