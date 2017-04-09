Автор проекта храма-на-воде подготовил новый вариант застройки екатеринбургского пруда

Проект архитектор Михаил Голобородский представит в ближайшее время.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017
В Екатеринбурге архитектор Михаил Голобородский, автор проекта храма Святой Екатерины, подготовил новый проект застройки городского пруда, сообщает Ura.ru 10 апреля.
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Новый проект Голобородский намерен представить в ближайшее время. Архитектор убежден, что несогласные со строительством храма Святой Екатерины критикуют храм-на-воде, имея ввиду первоначальный проект здания, который уже не соответствует действительности, так как был изменен. Тем не менее Голобородский не стал раскрывать, чем отличается новый проект от старого.
За всеми протестами, по его словам, стоят люди, желающие разрекламировать себя - «опытные кукловоды», которые выводят горожан на протестные акции обманом. Кроме этого, по мнению архитектора, современные люди привыкли к «стеклянной архитектуре», а потому не стали бы возражать, если бы на пруду начали строить небоскреб.
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