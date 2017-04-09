Для болельщиков «Урала» организуют спецрейс из Екатеринбурга в Сочи на финал Кубка России по футболу

На борту самолета «Уральских авиалиний» смогут разместиться 156 фанатов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

Чтобы болельщики «Урала» смогли попасть на финальный матч Кубка России, в котором нашей команде будет противостоять столичный «Локомотив», 2 мая из Екатеринбурга в Сочи организуют спецрейс. Напомним: решающий матч турнира пройдет на стадионе «Фишт».

– Запустим дополнительный рейс 2 мая, – рассказали корреспонденту НАШЕЙ в пресс-службе «Уральских авиалиний». – Он вылетит из Екатеринбурга в 8.00, а в Сочи прилетит уже в 9.20 по-местному времени.

Отметим, что вообще по вторникам прямых рейсов из Екатеринбурга в Сочи нет. Теперь же у болельщиков клуба появилась уникальная возможность поддержать свою любимую команду в финале Кубка России. Правда, билет в одну сторону обойдется минимум в 8 тысяч рублей.

– А обратно в Екатеринбург можно будет улететь в тот же день в 23:00 или 3 марта в 14:50, - добавили в авиакомпании.

Как уточнили в пресс-службе «Уральских авиалиний», на борту Airbus A320 смогут разместиться 156 человек.