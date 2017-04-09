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В Екатеринбурге инспекторы ДПС поймали пьяного подполковника полиции за рулем своего автомобиля

В Екатеринбурге инспекторы ДПС поймали пьяного подполковника полиции за рулем своего автомобиля
16+
Фото: сайт ГУ МВД РФ по Свердловской области
Теперь ему грозит увольнение «по отрицательным мотивам».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

В Екатеринбурге сотрудники ДПС задержали подполковника полиции в алкогольном опьянении за рулем своего автомобиля, написал 10 апреля Znak.com. 
 
Как сообщил Znak.com источник, инцидент произошел 7 апреля в 2.20 ночи на Халтурина. По подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения был задержан начальник центра временного содержания для несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Свердловской области Сергей Баженов. 

— Виновный уже привлечен к ответственности по части 1 статьи 228.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Также назначена и проводится служебная проверка. По ее результатам будет принято решение о привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности, — сообщила официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Нина Пелевина.

  • Крайней мерой дисциплинарной ответственности в данном случае может быть «увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам».
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 10.04.2017, 12:58
Тэги: ГИБДД, Авто, Происшествия
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