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В Свердловскую область идет резкое потепление: МЧС выступило со спецобращением

В Свердловскую область идет резкое потепление: МЧС выступило со спецобращением
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Фото: МЧС
Теплая погода вызовет интенсивное таяние значительного объема снега, из-за чего талые воды могут подтопить отдельные населенные пункты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

Свердловское управление МЧС выступило с обращением к свердловчанам в связи с резким потеплением, которое ожидается в регионе в ближайшие дни. 

Потепление вызовет резкое таяние снегозапасов в Свердловской области

Резкое потепление вызовет быстрое таяние снега, что грозит резким наступлением половодья - объемы снегозапасов после зимы оцениваются как значительные. В результате еще до вскрытия рек талые воды могут подтопить частные дома, дворовые территории и подвалы в некоторых населенных пунктах. В МЧС отмечают, что жизни людей эта ситуация не угрожает, однако может нанести значительный материальный ущерб. 

Спасатели призвали свердловчан готовиться к паводку

Поэтому МЧС рекомендует свердловчанам, живущим в частных домах, заранее перенести запасы продуктов из мест, которые могут быть затоплены. Мебель следует приподнять и закрепить. Дворы необходимо максимально очистить от снега и льда, а также почистить водосточные канавы и желобы. В населенных пунктах, где паводок обычно бывает сильным, не лишним будет приготовить мешки с песком, которые могут помочь перекрыть потоки воды. 

Жителям таких населенных пунктов следует держать под рукой номера телефонов единой дежурно-диспетчерской службы и управления по делам ГО И ЧС при местной администрации. 

  • Синоптики прогнозируют потепление до плюс 15 градусов в отдаленных районах Свердловской области. Вместе с наступлением потепления в регионе начнут вскрываться водоемы, на реках начнется ледоход.
  • По прогнозу гидрологов, паводок в Свердловской области в 2017 году может превысить прошлогодние показатели, когда регион пережил сильнейший на последние 40 лет паводок. Причиной этому послужили аномально теплая погода и большое количество снега, который скопился в бассейнах свердловских рек. В зону затопления попали Ирбит, Первоуральск, Верхотурье, Нижний Тагил, Ревда и другие свердловские муниципалитеты. 
  • В 2017 году в зоне подтопления могут оказаться почти 80 свердловских муниципалитетов. В середине марта спасатели завезли в эти населенные пункты продукты и медикаменты.

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Маша Шмурыгина, 10.04.2017, 12:21
Тэги: МЧС, Погода
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