Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман негативно высказался о творчестве группы «Грибы»

Не оценил он и творчество коллектива «Хаски».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман резко высказался о творчестве модной группы «Грибы» в комментариях на Facebook.

Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин выложил на своей странице в соцсети пост о том, что познакомился с творчеством музыкальной группы «Грибы» и не понял, откуда вокруг них такой ажиотаж. В комментариях к посту мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман кратко ему ответил: «Полное г*вно». О группе «Хаски» он отозвался примерно также.