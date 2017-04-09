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Миллиард и одна бутылка: как делают «Кока-колу» в Екатеринбурге

Миллиард и одна бутылка: как делают «Кока-колу» в Екатеринбурге
16+
Фото: Марина Подкорытова/«Наша Газета»
Журналисту НАШЕЙ рассказали и показали, как на самом деле готовят шипучий напиток из обычной воды.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

В честь того, что в четверг, 6 апреля, впервые за 19 лет работы завода, в Екатеринбурге с конвейера сошла миллиардная бутылка Coca-Cola. В честь этого события компания устроила экскурсию в «святая святых» – на свою фабрику, которая уже 20 лет работает у нас в городе.

Для изготовления газировки используется обычная водопроводная вода

Да, представьте себе, открывая бутылку с «Колой», мы пьем, считайте, воду из-под крана со сладким сиропом и секретной основой напитка. Но не все так просто. Как уточнили и показали на заводе, вся вода проходит масштабную систему очистки. Сначала это мультифильтрация: мембранные фильтры в дренаже чистят на первом этапе, затем угольная фильтрация, система обратного осмоса, где очищают от солей и тяжелых металлов, и на «добивочку» – ультрафиолетовая фильтрация. 

Всего через системы отчистки в зависимости от сезона проходит 10-20 миллионов литров в месяц, из которых удаляют 1-2 тонны веществ.

Основу сладкой «Колы» 85% составляет сахарный сироп

Далее эта многотонная жидкость перебирается в сиропное отделение, в огромные чаны, где очищенная вода смешивается с сахаром, проходит определенный этап производства, к смеси добавляется особая секретная основа для напитка (ее поставляют из Франции и Италии), в пропорции 85% сиропа и 15% основы. Далее все переходит в цех розлива.

Из одного литра сиропа получается почти 6,5 литров готового напитка.

Если говорить о «Коле Зеро», то сахара в составе нет. Также вода добавляется и в другие напитки завода, смешиваясь с основой.

— Еще 5 лет назад мы вообще не использовали российского сырья, его не было, теперь стараемся брать все только отсюда, кроме основы — ее секретный состав известен только избранным, — уточнили на заводе.

  • Вообще рецепт самой «Кока-колы» очень древний: микстуру с таким названием продавал в своей аптеке фармацевт Джон Пембертон с 1880-х годов. Он утверждал, что она спасает от многих болезней, включая неврозы и заболевания пищеварительного тракта. Первая «Кока-кола» состояла из сиропа на основе сахара, листьев кокаинового куста и ореха колы. В начале ХХ века выяснили, что кокаиносодержащее растение небезопасно, так что формулу изменили. Сегодня точная формула Coca-Cola — коммерческая тайна, а вот состав написан на этикетке, но без пропорций.

Отделение пресс-форм и розлив напитка

В Екатеринбурге на заводе работают две линии по производству пластиковых бутылок из пресс-форм. Первая выпускает 12 тысяч бутылок в час, вторая — 38 тысяч, то есть 16 бутылок выходит в каждую секунду.
В пресс-форму загружается заготовка, а далее в машине под воздействием давления и горячего воздуха выдувается нужная бутылка. У каждого напитка — своя пресс-форма и бутылка.
 
 
 
 
 
 
Когда пустые бутылки стройными рядами перемещаются в отдел для розлива, там в машине смешивается вода, сироп, подается газ CO2, в итоге и выходит напиток Coca-Cola.
 
 
Прежде, чем поступить в зону упаковки, все бутылки проверяет автоматика: достаточный ли в них уровень напитка и закручен ли колпачок. Если вдруг в поле зрения машины попадет некачественная бутылка, она сразу пулей вылетает с ленты в специальный мусорный мешок. Жидкость из нее выливается, а бутылка идет на переработку.
 
На заводе журналистам не раскрыли процент брака, отметив, что он ничтожно мал.
Правда, лично я сама увидела незакрытую бутылку, а в одной был недолив процентов на 10 — но обе они тут же полетели в корзину.
 
 
 
Кроме того, каждый полчаса специалисты лаборатории берут по 1 бутылке с конвейера и несут на проверку.

Лаборатория: пробуем открутить крышку и спустить СО2

Даже сила, с которой закручивается бутылка, строго регламентирована – настолько суровый здесь маркетинг. В ньютонах — это от 11 до 17.
 
 
 
 
Далее проверка на содержание СО2. Бутылку устанавливают в специальный прибор, где она вращается 4 минуты, а затем замеряется объем выделившегося углекислого газа. Норматив — около 4,3 грамма на литр.
 
И последняя проверка напитка — на уровень содержания сахара. Делают это при помощи специального прибора – декситометра.
 
Если проверяют не колу, а бон-акву или другие напитки, то делают еще и тесты на кислотность. Есть тут и входной контроль: качество этикетки, пробки, преформы, чтобы была соблюдена геометрия, на этикетке была вся информация и прочее.
 
Если вдруг специалисты несколько раз находят бутылки, которые не соответствуют нормативам, то они вправе попросту остановить производство.
 
 

Как Coca-Cola уезжает с завода: отдел упаковки

Если линии работают исправно, напиток соответствует всем показателям, то после розлива он попадает в раздел упаковки. Здесь стройными рядами «текут» к паллет которые сливаются в какой-то один бездонный океан.
 
 
Среди этого кока-кольного «океана» мы нашли миллиардную бутылочку, на которую оператор успел приклеить наклейку. Изначально ее думали пустить в продажу, но потом решили оставить в музее на заводе.
 
 
 
Закрученные бутылки конвейер везет в следующее отделение, где одна часть машины режет этикетки, вторая намазывает их клеем, а третья наклеивает на бутылки. Причем, как рассказали на заводе, все этикетки должны быть ровно и крепко приклеены, если что не так — бутылка идет в брак. Готовая продукция фасуется в кейсы, затем упаковывается пленкой и укладывается в паллеты.
 
 
 
За всем этим сложным процессом следит всего один оператор. Теперь кола готова к отправке: ее увозят на склад, а оттуда распространяют по всему региону.
 
  • На огромном производстве большинство действий делают механизмы, следят за всем всего около 100 человек.
  • Пить кока-колу на заводе никто не запрещает: есть отдельный холодильник с бесплатной продукцией.
  • О вреде колы ходят легенды, но официально врачи сходятся в одном: единственное, что плохо в напитке — это большое содержание сахара.
  • Сам директор екатеринбургского завода, 33-летний Вячеслав Воднев, пьет одну пол-литровую бутылку кока-колы в день.
  • На заводе в Екатеринбурге выпускают 48 видов продукции в различной упаковке. Зимой завод выпускает в основном обычную кока-колу (60% от общего объема продукции), к лету усиливается выпуск Bon Aqua.
  • Кстати, екатеринбургский завод — не первый в России, где выпустили миллиардную бутылку. Год назад это было сделано на предприятии в Красноярске.

Фотоальбом:

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Марина Подкорытова, 10.04.2017, 19:34
Тэги: Фото, Бизнес, Жизнь в городе
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