Миллиард и одна бутылка: как делают «Кока-колу» в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017
В честь того, что в четверг, 6 апреля, впервые за 19 лет работы завода, в Екатеринбурге с конвейера сошла миллиардная бутылка Coca-Cola. В честь этого события компания устроила экскурсию в «святая святых» – на свою фабрику, которая уже 20 лет работает у нас в городе.
Для изготовления газировки используется обычная водопроводная вода
Да, представьте себе, открывая бутылку с «Колой», мы пьем, считайте, воду из-под крана со сладким сиропом и секретной основой напитка. Но не все так просто. Как уточнили и показали на заводе, вся вода проходит масштабную систему очистки. Сначала это мультифильтрация: мембранные фильтры в дренаже чистят на первом этапе, затем угольная фильтрация, система обратного осмоса, где очищают от солей и тяжелых металлов, и на «добивочку» – ультрафиолетовая фильтрация.
Всего через системы отчистки в зависимости от сезона проходит 10-20 миллионов литров в месяц, из которых удаляют 1-2 тонны веществ.
Основу сладкой «Колы» 85% составляет сахарный сироп
Далее эта многотонная жидкость перебирается в сиропное отделение, в огромные чаны, где очищенная вода смешивается с сахаром, проходит определенный этап производства, к смеси добавляется особая секретная основа для напитка (ее поставляют из Франции и Италии), в пропорции 85% сиропа и 15% основы. Далее все переходит в цех розлива.
Из одного литра сиропа получается почти 6,5 литров готового напитка.
— Еще 5 лет назад мы вообще не использовали российского сырья, его не было, теперь стараемся брать все только отсюда, кроме основы — ее секретный состав известен только избранным, — уточнили на заводе.
- Вообще рецепт самой «Кока-колы» очень древний: микстуру с таким названием продавал в своей аптеке фармацевт Джон Пембертон с 1880-х годов. Он утверждал, что она спасает от многих болезней, включая неврозы и заболевания пищеварительного тракта. Первая «Кока-кола» состояла из сиропа на основе сахара, листьев кокаинового куста и ореха колы. В начале ХХ века выяснили, что кокаиносодержащее растение небезопасно, так что формулу изменили. Сегодня точная формула Coca-Cola — коммерческая тайна, а вот состав написан на этикетке, но без пропорций.
Отделение пресс-форм и розлив напитка
Лаборатория: пробуем открутить крышку и спустить СО2
Как Coca-Cola уезжает с завода: отдел упаковки
- На огромном производстве большинство действий делают механизмы, следят за всем всего около 100 человек.
- Пить кока-колу на заводе никто не запрещает: есть отдельный холодильник с бесплатной продукцией.
- О вреде колы ходят легенды, но официально врачи сходятся в одном: единственное, что плохо в напитке — это большое содержание сахара.
- Сам директор екатеринбургского завода, 33-летний Вячеслав Воднев, пьет одну пол-литровую бутылку кока-колы в день.
- На заводе в Екатеринбурге выпускают 48 видов продукции в различной упаковке. Зимой завод выпускает в основном обычную кока-колу (60% от общего объема продукции), к лету усиливается выпуск Bon Aqua.
- Кстати, екатеринбургский завод — не первый в России, где выпустили миллиардную бутылку. Год назад это было сделано на предприятии в Красноярске.