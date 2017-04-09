Никита Михалков опять осудил Ельцин Центр: он обвинил его в искажении истории и назвал «Меккой» для митингующих

В получасовом эфире «Бесогон-ТВ» Михалков сравнил прошедшие митинги против коррупции с первыми днями революции 1917 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

Передача Михалкова вышла в эфир в субботу, 8 апреля, под названием «Поп Гапон как зеркало русской оппозиции». В этом выпуске режиссер в резком тоне высказался о пропаганде в Ельцин Центе. Он отметил, что именно там искажают новейшую историю России 90-х годов конца XX века, и в связи с этим молодежь во время митинга пошла туда.

— Если они прут в Ельцин Центр, то им расскажут, как было хорошо в 90-е годы, как было прекрасно в эти годы, какая была свобода, какая была чистота. И не покажут им о том, что 80% всего вооружения страны было распилено и продано, остановили заводы, и люди, которые обладали гениальными возможностями, мозгами и умением, вынуждены были торговать бананами. Им это не расскажут, они это не знают. Именно поэтому в Екатеринбурге приходят митинговать против сегодняшнего строя к Ельцин Центру! Не к дому правительства, не к административным зданиям, не туда. Это их Мекка, это знамя свободы, — отметил Михалков.