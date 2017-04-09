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Солнечно, дождливо и тепло: синоптики порадовали прогнозом погоды в Екатеринбурге на 10-16 апреля

Солнечно, дождливо и тепло: синоптики порадовали прогнозом погоды в Екатеринбурге на 10-16 апреля
16+
Фото: Марина Подкорытова/«Наша Газета»
Самым жарким днем будет четверг, 13 число.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

На этой неделе, с 10 по 16 апреля, в Екатеринбурге будет тепло днем, до +10, но небольшой минус по ночам.

В понедельник, 10 апреля, погода будет хорошей, с утра уже +6 градусов, теплый ветер, моросил дождь. В течение дня погода улучшится, потеплее до +8. Ветер западный, 2 метра в секунду.

Вторник, 11 апреля, утром будет прохладно — до минус 1, днем снова потеплеет до +11. Ветер западный 2-3 метра в секунду, синоптики осадков не обещают.

В среду, 12 апреля, в День космонавтики, утром +1, днем до +11, вечером до +7. Осадков не ожидается, но будет пасмурно весь день.

Четверг, 13 апреля, 4-6 метров в секунду, день обещают теплым: утром +5, днем потеплеет до +14. Синоптики ожидают небольшой дождь, пасмурное небо. Ветер юго-западный, 4-5 метров в секунду.

В пятницу, 14 апреля, утром будет +6, днем потеплеет до +11. Ожидаются кратковременные дожди.

Выходные обещают дождливыми, средняя температура днем +6+10, вечером будет прохладнее, до +1.

На следующей неделе возможно небольшое похолодание с минусом по ночам.

  • Говорили, что именно на День Иоанна Лествичника, 12 апреля, начинал беситься Домовой – он не узнавал жильцов своего дома и безобразничал. Чтобы 12 апреля дух не нанес людям никакого время, его задабривали различными способами.
  • К 14 апреля заканчивались запасы капусты, а потому, больше щи не варили и старались на еде экономить. Именно поэтому этот день называли «пустые щи» — жилось в этот период достаточно голодно.
  • Разливаются воды 14 апреля  – травы будет много. Звездное и ясное небо — будет благодатное лето, и удастся собрать богатый урожай. Лед быстро сходит – год будет легким и хорошим.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 10.04.2017, 08:46
Тэги: Погода, Жизнь в городе
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