Рэпер Наум Блик в образе Никиты Михалкова зачитал стихотворение против строительства храма-на-воде

Он предложил лучше «подарить» городу новую ветку метро.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017
В Екатеринбурге рэп-исполнитель Наум Блик в образе Никиты Михалкова прочитал стихотворение, в котором предложил альтернативу строительству Храма-на-воде — новую ветку метро. Видео он выложил 6 апреля на канале Youtube.
— Вот бы нам вторую ветку
Вместо Храма- на- воде!
Как обрадуются детки,
И другие тоже все, — так начинается стихотворение.
Как написал Наум Блик на своей странице в Facebook, это «мои стихотворные 5 копеек в дело защиты
Городского пруда от застройки».
— Я выбрал этот образ, потому что у Никиты Сергеевича яркая и характерная обличительная интонация. Я попытался представить, что было бы, если бы он жил в Екатеринбурге и встал на защиту пруда, — отметил Блик.
- В субботу, 8 апреля около 1 500 екатеринбуржцев стали участниками флешмоба «Обними пруд!». На берегу пруда горожане взялись за руки и цепью прошли к спорткомплексу «Динамо».