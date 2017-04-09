Туроператоры назвали самые подешевевшие летние направления авиаперелетов по России и миру

Одним из лидеров туристического рейтинга стал Сочи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

Наиболее подешевевшим направлением для перелетов по России с отправлением в июне текущего года оказался Калининград. «Лента.ру» пишет сегодня, 10 апреля.

Подешевели Калининград, Сочи и Крым

Сейчас, в апреле, при бронировании на лето авиабилетов Калининград и обратно из любого города России турист заплатит около 8 тысяч рублей. Это на 36% дешевле, чем год назад.

На втором и третьем местах - Сочи и Симферополь. Проживание в отеле категории три звезды в Калининграде обойдется в среднем в 2,7 тысячи рублей в сутки с человека, в Сочи - 4 тысячи, в Крыму - 3,7 тысячи.

По данным собеседников портала, самым дешевым местом в России на майские праздники признана Самара.

Из зарубежных направлений сильнее всего снизились билеты в Рим

Самое заметное снижение цен, пишет источник, показали авиабилеты в Рим. Стоимость билетов туда-обратно колеблется от 16 тысяч рублей.

Выгодно туристам сейчас покупать билеты в Прагу и Париж.

В целом билеты за рубеж подешевели на 20-25 процентов.

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