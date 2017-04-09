У екатеринбуржца отобрали «Ауди А7» за двухмиллионный долг

Мужчина задолжал крупную сумму частному лицу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017
В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у должника «Ауди А7» за долг в два миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области 10 апреля.
Екатеринбуржец по имени Сергей задолжал частному лицу два миллиона 300 тысяч рублей, долг выплачивать не желал и прятал от судебных приставов свой дорогой внедорожник «Ауди А7». Однако приставы все же выяснили, что иномарку должник оставляет на подземной парковке, и вместе с автоинспекторами и разыскниками арестовали «Ауди» - погрузили ее на эвакуатор и увезли к взыскателю на ответственное хранение.
Когда «Ауди» грузили на эвакуатор, на парковку выбежал ее владелец. Сергей не смог объяснить приставам, почему добровольно не выполнил требование суда выплатить долг. Если мужчина вернет всю сумму в срок, то сможет вернуть свой внедорожник, в противном случае машину продадут с торгов.
- В УФССП отмечают, что именно арест автомобилей наиболее эффективен в борьбе с должниками.
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