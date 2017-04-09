В Екатеринбурге многоквартирный дом эвакуировали из-за угрозы взрыва

Жильцы сообщили в полицию о подозрительном предмете в одном из подъездов. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017 В Екатеринбурге на улице Готвальда эвакуировали многоквартирный дом, сообщает Znak.com 10 апреля. Причиной эвакуации стал подозрительный объект в одном из подъездов дома, о котором в полицию сообщили жильцы. На место выезжали силовики, дом обследовали, к счастью, ничего опасного не обнаружили. После проверки жители дома вернулись в свои квартиры. На прошлой неделе в Екатеринбурге из-за сообщений горожан о подозрительных бесхозных предметах были эвакуированы торговый комплекс «Олимп», рынок «Новомосковский» и парк имени Маяковского. 25 марта в Екатеринбурге из-за бесхозного пакета эвакуировали Дом пионеров и стоящий по соседству Театр юного зрителя.

7 апреля в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Московской было остановлено движение трамваев - в одном из вагонов обнаружили подозрительную сумку. Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

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, 10.04.2017, 17:24

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 10.04.2017, 17:24Тэги: Происшествия Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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