В Екатеринбурге многоквартирный дом эвакуировали из-за угрозы взрыва

Жильцы сообщили в полицию о подозрительном предмете в одном из подъездов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017
В Екатеринбурге на улице Готвальда эвакуировали многоквартирный дом, сообщает Znak.com 10 апреля.
Причиной эвакуации стал подозрительный объект в одном из подъездов дома, о котором в полицию сообщили жильцы. На место выезжали силовики, дом обследовали, к счастью, ничего опасного не обнаружили. После проверки жители дома вернулись в свои квартиры.
На прошлой неделе в Екатеринбурге из-за сообщений горожан о подозрительных бесхозных предметах были эвакуированы торговый комплекс «Олимп», рынок «Новомосковский» и парк имени Маяковского.
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