В Екатеринбурге сдвинулись сроки ремонта Кольцовского тракта

Причина — в приезде «какой-то комиссии».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017
В Екатеринбурге перенесли срок начала ремонта на Кольцовской автодороге. Изначально все работы должны был начаться уже сегодня, 10 апреля, но все передвинули как минимум на 3 дня, написал «АиФ-Урал».
— Сегодня перекрывать дорогу точно не будем. Во-первых, в понедельник все едут на работу. Во-вторых, в город приезжает комиссия, которая будет работать 11-го и 12-го апреля. У нас все готово, разметка нанесена, знаки установлены, ждем отмашки, — отметили в подрядной компании «Трест Уралтрансспецстрой».
- Из-за ремонта до 20 мая будет частично закрыта проезжая часть от съездов на улицу Бахчиванджи до развязки с ЕКАД в сторону города. Там будут снимать старый асфальт и укладывать новый. Будет организовано двустороннее движение по одной половине дороги.
- Кольцовский тракт ремонтируют в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. В Екатеринбурге в 2018 году пройдут четыре встречи.