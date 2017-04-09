В Екатеринбурге сдвинулись сроки ремонта Кольцовского тракта

Причина — в приезде «какой-то комиссии».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

В Екатеринбурге перенесли срок начала ремонта на Кольцовской автодороге. Изначально все работы должны был начаться уже сегодня, 10 апреля, но все передвинули как минимум на 3 дня, написал «АиФ-Урал».

— Сегодня перекрывать дорогу точно не будем. Во-первых, в понедельник все едут на работу. Во-вторых, в город приезжает комиссия, которая будет работать 11-го и 12-го апреля. У нас все готово, разметка нанесена, знаки установлены, ждем отмашки, — отметили в подрядной компании «Трест Уралтрансспецстрой».