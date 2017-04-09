В Екатеринбурге продают клуб Mono, известный своими травести-шоу

Второй клуб владельца, похожий по тематике, останется работать.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017
В Екатеринбурге продают клуб Mono на Сурикова за 3 миллиона рублей. Как уточнили владельцы, от бренда они не отказываются, покупателю предлагают только площадь, оборудование, авторское меню и бар, написал 9 апреля e1.
Как отметил риелтор, владелец продает Mono, чтобы основательно заняться своим вторым клубом, такой же направленности. Покупатель сможет организовать в этом здании на Сурикова, в подвальном помещении, стандартный бар или стрип-клуб.
За три миллиона покупатель сможет приобрести готовую бизнес-модель, в которую входят оборудование, документация, авторское меню, бар и кухня, полугодовая поддержка бизнеса. Площадь клуба составляет 350 квадратных метров.
- Клуб Mono работает в Екатеринбурге с 2012 года, прошлым летом рядом с ним обстреляли посетителей.
- Концепции обоих клубов, Mono и Fame, похожи между собой, в итоге Mono закроют, чтобы не было разделения аудитории.