В Екатеринбурге продают клуб Mono, известный своими травести-шоу

Второй клуб владельца, похожий по тематике, останется работать.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

В Екатеринбурге продают клуб Mono на Сурикова за 3 миллиона рублей. Как уточнили владельцы, от бренда они не отказываются, покупателю предлагают только площадь, оборудование, авторское меню и бар, написал 9 апреля e1.

Как отметил риелтор, владелец продает Mono, чтобы основательно заняться своим вторым клубом, такой же направленности. Покупатель сможет организовать в этом здании на Сурикова, в подвальном помещении, стандартный бар или стрип-клуб.

За три миллиона покупатель сможет приобрести готовую бизнес-модель, в которую входят оборудование, документация, авторское меню, бар и кухня, полугодовая поддержка бизнеса. Площадь клуба составляет 350 квадратных метров.