В Екатеринбурге умер артист Геннадий Ильин: многим он запомнился в качестве ведущего 41 канала

Ему в конце марта исполнилось всего 55 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

В Екатеринбурге умер артист Геннадий Ильин, которого многие свердловчане, даже далекие от театра, хорошо помнят как ведущего прогноза погоды на «41-м канале». В конце марта артисту исполнилось 55 лет.

О смерти артиста на своей странице в «Фейсбуке» сообщил Николай Коляда.

Как уточнили родные Ильина, мужчине резко стало плохо с серцем, его увезли в больницу.