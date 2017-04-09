В Екатеринбурге умер артист Геннадий Ильин: многим он запомнился в качестве ведущего 41 канала

Ему в конце марта исполнилось всего 55 лет.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017
В Екатеринбурге умер артист Геннадий Ильин, которого многие свердловчане, даже далекие от театра, хорошо помнят как ведущего прогноза погоды на «41-м канале». В конце марта артисту исполнилось 55 лет.
О смерти артиста на своей странице в «Фейсбуке» сообщил Николай Коляда.
Как уточнили родные Ильина, мужчине резко стало плохо с серцем, его увезли в больницу.
- Геннадий Ильин окончил Свердловский государственный театральный институт. Работал в Каменском театре драмы, в Екатеринбурге в Камерном театре и в «Волхонка». Работал на СГТРК ведущим программ «Вариант», «Морской бой», на ОТВ ведущим программы «Вечерний дозор», на «41 канале» – ведущий программ «Новое утро», «Прогноз погоды», «Новости по пятницам».