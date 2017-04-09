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В Екатеринбурге в 2017 году отменят 15 маршрутов общественного транспорта

В Екатеринбурге в 2017 году отменят 15 маршрутов общественного транспорта
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Александр Якоб внес изменения в постановление о транспортной реформе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

В Екатеринбурге в текущем году будут ликвидированы 15 дублирующих маршрутов общественного транспорта, сообщили в администрации города 10 апреля. 

Все материалы о транспортной реформе в Екатеринбурге читайте здесь

Глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб внес поправки в постановление о транспортной реформе в городе. В Комитете по транспорту отметили, что изменения были внесены в связи с переносом внедрения новой маршрутной сети с 2017 года на 2019-й.
 
Поправки касаются этапов внедрения новой маршрутной сети. Так, первый этап, во время которого в городе подготовят остановки и выделенные полосы, пройдет в 2017-2018 годах; второй - непосредственно внедрение новой маршрутной сети - намечен на 2019 год, до 1 июля. 
  • При этом 15 маршрутов общественного транспорта будут ликвидированы уже в этом году - у них истекает срок договора. Поскольку они являются дублирующими, пассажиры не будут испытывать проблем - на многих улицах есть другие маршруты, которые станут альтернативой отмененным. 
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Маша Шмурыгина, 10.04.2017, 20:09
Тэги: Общественный транспорт, Транспортная реформа
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