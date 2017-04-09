В Екатеринбурге поймали парня, который ранил ножом случайного прохожего в центре города

Молодой человек рассказал, зачем напал на мужчину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

Полицейские выяснили, что нападение совершил ранее не судимый сотрудник кофейни. После задержания он рассказал, что вечером 2 апреля шел домой с работы, когда к нему подошел неадекватный пьяный мужчина. Между ними произошла словесная перепалка, во время которой парень вынул раскладной нож и пырнул им в живот своего оппонента, а после сбежал.

Нож молодой человек выбросил на ходу. Женщина, проходившая мимо, увидела пострадавшего и вызвала скорую помощь. Медики диагностировали у мужчины ранение брюшной полости и госпитализировали его. На место поисшествия также выезжали полицейские со служебно-разыскной собакой по кличке Жигало и эксперты-криминалисты.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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