В Свердловской области суд отобрал у глухонемой матери шестерых дочерей

На суде женщине не предоставили сурдопереводчика.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

В Алапаевске у глухонемой матери суд изъял шестерых детей, сообщает РИА «Новости» 9 апреля.

Суд лишил глухонемую свердловчанку прав на шестерых дочерей

История Оксаны появилась на сайте «Глухих.net». С помощью сурдопереводчика она рассказала, что шестерых детей у нее отобрали после того, как три года назад семью покинул муж. Органы опеки явились домой к многодетной матери и без объяснений забрали пятерых девочек в возрасте от двух до 10 лет, шестого ребенка изъяли через год.

На суде женщине не предоставили сурдопереводчика

По словам Оксаны, она приходила на судебные заседания о лишении родительских прав, однако сурдопереводчика на них не было, и женщина ничего не могла понять. Опека обвиняла глухонемую Оксану в том, что она не помогает детям по учебе и не занимается их нравственным воспитанием. При этом у самой многодетной матери - пять классов образования, она плохо читает и не знает многих слов.

Многодетная мать отстояла родительские права на маленького сына

Спустя 2,5 года после того, как дочерей забрали, Оксана родила сына. В шесть месяцев ребенок попал в больницу, где с ним находилась мама, однако органы опеки забрали малыша прямо из больницы. Через два месяца состоялось еще одно заседание суда о лишении родительских прав, однако на него Оксана пришла с сурдопереводчиком и выиграла дело - ребенка ей отдадут через два месяца. Дочерей Оксаны отдали в детский дом, откуда на днях их забрала другая семья.