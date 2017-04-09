В Свердловской области суд отобрал у глухонемой матери шестерых дочерей

На суде женщине не предоставили сурдопереводчика.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017
В Алапаевске у глухонемой матери суд изъял шестерых детей, сообщает РИА «Новости» 9 апреля.
Суд лишил глухонемую свердловчанку прав на шестерых дочерей
История Оксаны появилась на сайте «Глухих.net». С помощью сурдопереводчика она рассказала, что шестерых детей у нее отобрали после того, как три года назад семью покинул муж. Органы опеки явились домой к многодетной матери и без объяснений забрали пятерых девочек в возрасте от двух до 10 лет, шестого ребенка изъяли через год.
На суде женщине не предоставили сурдопереводчика
По словам Оксаны, она приходила на судебные заседания о лишении родительских прав, однако сурдопереводчика на них не было, и женщина ничего не могла понять. Опека обвиняла глухонемую Оксану в том, что она не помогает детям по учебе и не занимается их нравственным воспитанием. При этом у самой многодетной матери - пять классов образования, она плохо читает и не знает многих слов.
Многодетная мать отстояла родительские права на маленького сына
Спустя 2,5 года после того, как дочерей забрали, Оксана родила сына. В шесть месяцев ребенок попал в больницу, где с ним находилась мама, однако органы опеки забрали малыша прямо из больницы. Через два месяца состоялось еще одно заседание суда о лишении родительских прав, однако на него Оксана пришла с сурдопереводчиком и выиграла дело - ребенка ей отдадут через два месяца. Дочерей Оксаны отдали в детский дом, откуда на днях их забрала другая семья.
- Прокуратура Свердловской области начала проверку информации об изъятии детей у глухонемой матери. Во время проверки ведомство даст оценку действиям органов опеки и проверит, как они брали объяснения с Оксаны. Кроме этого, сотрудники прокуратуры поднимут предыдущее судебное решение, чтобы установить, был ли на заседании суда сурдопереводчик, и имела ли женщина возможность защищать свои родительские права.
- Детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков взял ситуацию с многодетной матерью на контроль, сообщает ТАСС. По словам Морокова, он не исключает оказания помощи Оксане в восстановлении родительских прав.