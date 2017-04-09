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Власти Екатеринбурга потратят 4,4 миллиона рублей на покупку трех автомобилей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на покупку трех новых автомобилей на общую сумму 4,4 миллиона рублей. 
 
В документах конкурса указано, что стоимость каждого автомобиля - 1,46 миллиона рублей, заказчик - автобаза администрации Екатеринбурга. Требований к маркам нет, зато есть подробные требования к характеристикам автомобилей: мэрии необходимы седаны 2017 года выпуска, цвета «серебристый металлик», с шестискоростной автоматической коробкой передач и максимальной скоростью не менее 210 километров в час.
 
Потенциальные подрядчики могут подавать заявки до 24 апреля, победитель конкурса будет определен 28 апреля. Затем в течение пяти дней подрядчик должен поставить машины городской мэрии.
  • В начале апреля Генпрокуратура РФ объявила конкурс на покупку трехкомнатной квартиры в Екатеринбурге для своего сотрудника. Ведомство потратит пять миллионов рублей на жилье общей площадью не менее 80 квадратных метров.

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Маша Шмурыгина, 10.04.2017, 20:37
Тэги: Деньги, Авто
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