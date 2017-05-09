Туристы из Екатеринбурга на сутки застряли в Таиланде

Их посадили на самолет, но потом попросили покинуть борт и увезли в гостиницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

Екатеринбуржцы задержались в Таиланде почти на сутки из-за переноса рейса. Судя по данным онлайн-табло Кольцово, рейс Azur Air Пхукет — Екатеринбург должен был вылететь утром 9 мая, но туристов оставили на острове до утра 10 числа.

Как рассказали пассажиры рейса ZF-9634, вылет должен был состояться 9 мая в 11.25 утра по местному времени из аэропорта Пхукета. Но пассажирам объяснили, что аэропорт Пхукета сейчас на ремонте, поэтому авиакомпания изменила аэропорт и место вылета — все перенесли на Краби, где есть запасной аэропорт.

Как уточнили пассажиры, сначала их посадили в самолет, но потом вывели в здание аэропорта, снова заставили пройти паспортный контроль. Потом всех перевезли в отель, где они и переночевали. Домой екатеринбуржцев отправили только сегодня в 8.07 по местному времени. Самолет должен прилететь в Екатеринбурге сегодня в 14.30. На онлайн-табло Кольцово указаны причины задержки – позднее прибытие и подготовка рейса.