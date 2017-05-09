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Туристы из Екатеринбурга на сутки застряли в Таиланде

Туристы из Екатеринбурга на сутки застряли в Таиланде
16+
Фото: svx.aero
Их посадили на самолет, но потом попросили покинуть борт и увезли в гостиницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

Екатеринбуржцы задержались в Таиланде почти на сутки из-за переноса рейса. Судя по данным онлайн-табло Кольцово, рейс Azur Air Пхукет — Екатеринбург должен был вылететь утром 9 мая, но туристов оставили на острове до утра 10 числа.
 
Как рассказали пассажиры рейса ZF-9634, вылет должен был состояться 9 мая в 11.25 утра по местному времени из аэропорта Пхукета. Но пассажирам объяснили, что аэропорт Пхукета сейчас на ремонте, поэтому авиакомпания изменила аэропорт и место вылета — все перенесли на Краби, где есть запасной аэропорт.
 
Как уточнили пассажиры, сначала их посадили в самолет, но потом вывели в здание аэропорта, снова заставили пройти паспортный контроль. Потом всех перевезли в отель, где они и переночевали. Домой екатеринбуржцев отправили только сегодня в 8.07 по местному времени. Самолет должен прилететь в Екатеринбурге сегодня в 14.30.
 
 
На онлайн-табло Кольцово указаны причины задержки – позднее прибытие и подготовка рейса. 
  • Как рассказали пассажиры, вчера неожиданно в аэропорту Краби звучали песни «Катюша» и «День Победы».
  • Подобные задержки у Azur Air уже не редкость, компании уже выписывали несколько штрафов. 21 декабря 2016 года  Boeing 767 должен был вылететь в Пхукет, но во время разгона члены экипажа услышали хлопок, после чего сработал датчик отказа двигателя. Самолет выкатился на 20 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 10.05.2017, 11:22
Тэги: Самолет, Туризм, Жизнь в городе
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