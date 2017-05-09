Из-за ремонта будет перекрыт проезд к Екатеринбургу из Челябинска по трассе М-5 «Урал»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017
В Челябинской области сегодня, 10 мая, перекрывают проезд к Екатеринбургу по трассе М-5 «Урал». Как сообщили агентству в УпрДор «Южный Урал», это происходит в связи с работами по монтажу рамных конструкций.
Как сообщили агентству в УпрДор «Южный Урал», движение перекроют на участке 28+622 километр трассы М-5, в пятницу — на участке 44+015 километр А-310. Время ограничения всего полчаса — с 15 до 15.30.
— Ограничения носят вынужденный характер и являются кратковременными, что не приведет к существенному изменению скорости движения автомобилей пользователей по намеченному маршруту, — отмечают дорожники.
Это связано с проведением работ по монтажу рамных конструкций.
- В пятницу, 12 мая, перекроют движение на трассе А-310 «Челябинск-Троицк — граница с республикой Казахстан».
- На федеральной дороге Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган-Омск-Новосибирск в Челябинской и Курганской областях до 15 октября проводится капитальный ремонт. В связи с этим на участке 50+000 — 55+450 километр в Челябинской области вводятся ограничения движения в виде объезда и организации реверсивного движения.