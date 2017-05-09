Из-за ремонта будет перекрыт проезд к Екатеринбургу из Челябинска по трассе М-5 «Урал»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

В Челябинской области сегодня, 10 мая, перекрывают проезд к Екатеринбургу по трассе М-5 «Урал». Как сообщили агентству в УпрДор «Южный Урал», это происходит в связи с работами по монтажу рамных конструкций.

Как сообщили агентству в УпрДор «Южный Урал», движение перекроют на участке 28+622 километр трассы М-5, в пятницу — на участке 44+015 километр А-310. Время ограничения всего полчаса — с 15 до 15.30.

— Ограничения носят вынужденный характер и являются кратковременными, что не приведет к существенному изменению скорости движения автомобилей пользователей по намеченному маршруту, — отмечают дорожники.

Это связано с проведением работ по монтажу рамных конструкций.