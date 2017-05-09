Магазин заплатил жителю Екатеринбурга за взорвавшийся в руках смартфон

Телефон был куплен два года назад. Гарантия на него уже давно закончилась.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

Житель Екатеринбурга Алексей Юдин, в руках которого в начале мая взорвался китайский смартфон DEXP, получил компенсацию от магазина, в котором был приобретен гаджет.

Компания пошла навстречу владельцу смартфона после того, как он обратился туда с претензией. По словам супруги пострадавшего Евгении, магазин компенсировал стоимость телефона в размере 5 990 рублей, а также расходы на новые постельные принадлежности – одеяло и пододеяльник. Сумму последнего девушка предпочла не называть. Но уточнила, что это именно та цифра, которую они указали в претензии. Стоит отметить, что гарантия на смартфон уже не действовала.

- Сумму компенсации мы указали небольшую – цену одеяла с пододеяльником. В основном пострадали только эти вещи. Кровать, конечно, тоже пострадала, но не сильно и не заметно. Если честно, мы вообще не ожидали, что для нас все так хорошо закончится, - рассказала Евгения.