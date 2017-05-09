На конкурс «Мисс Екатеринбург – 2017» начали набирать девушек и парней

В этом году конкурс пройдет двадцатый раз.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

Стартовал конкурсный отбор девушек, которые могут стать обладательницами короны конкурса «Мисс Екатеринбург – 2017». Анкеты желающих поучаствовать будут приниматься до 18 июня.

В этом году конкурс будет юбилейным, двадцатым. Урал встретит всех победительниц за 20-летнюю историю конкурса, среди которых знаменитая екатеринбурженка София Никитчук, завоевавшая титул Вице-мисс Мира, и Ирина Антоненко, ставшая финалисткой Мисс Вселенная в 2010 году.

Чтобы стать участницей необходимо заполнить анкету на официальном сайте проекта. В заявке указывается ФИО, возраст, рост и вес, контактные данные, сведения об уровне образования, а также ссылки на аккаунты в социальных сетях. К анкете нужно обязательно прикрепить фото в полный рост и портретное фото без макияжа.

Требования к конкурсанткам: возраст от 18 до 25 лет на момент финального шоу (11 августа), рост не ниже 170 см, не замужем, без детей. У конкурсантки не должно быть татуировок на теле и опыта участия в фото- и видеосъемках в обнаженном виде.

Следующим этапом станут индивидуальные собеседования и финальный кастинг 19 июня.

Помимо девушек организаторы набирают 5 молодых людей (от 18 до 25 лет). Они в качестве волонтеров будут следить за ходом конкурсного состязания, а также увидят своими глазами, как создается масштабный конкурс.

Хочешь стать частью команды самого красивого светского мероприятия Екатеринбурга? – отправляй заявку на электронный адрес: miss-ekaterinburg2017@yandex.ru