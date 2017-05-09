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Сторонники Руслана Соколовского вышли на одиночные пикеты у Храма-на-Крови

Сторонники Руслана Соколовского вышли на одиночные пикеты у Храма-на-Крови
16+
Фото: Евгений Светлый /«Наша Газета»
Таким образом все неравнодушные к судьбе блогера решили поддержать его накануне приговора.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

Сторонники обвиняемого в оскорблении чувств верующих и экстремизме блогера Руслана Соколовского, которому уже завтра, 11 мая, должный вынести приговор, решили поддержать парня одиночными пикетами у Храма-на-Крови.

По местам славы Соколовского

Причем, изначально неравнодушные к судьбе Соколовского екатеринбуржцы собирались провести массовый пикет у храма, где «прославившийся» на весь мир блогер ловил покемонов. Однако организаторам не удалось согласовать его, так как прилегающая к храму земля принадлежит РПЦ. В итоге было решено проводить одиночные пикеты.

– Предлагаю всем желающим выходить с одиночными пикетами часов с шести, – написала в группе, посвященной акции в поддержку блогера.  – Одиночные пикеты согласования не требуют. Напоминаю, что нужно находиться на расстоянии не менее 50 метров друг от друга, чтобы пикет считался одиночным. Так что давайте поддержим Руслана! Покажем, что нам небезразлична его судьба!

Сторонники Соколовского и казаки

Как передает корреспондент НАШЕЙ, участники пикета вышли к территории Храма-на-Крови в 18.00. Близко к церкви они не смогли подойти. Возле храма на улице Царской люди в форме казаков устроили концерт.

Участники пикета в этой связи выстроились с плакатами на другой стороне дороги. Поскольку акция не согласована, сторонники Соколовского выстроились на расстоянии около 50 метров друг от друга. В подобном формате акция не требует согласования.

Молодых людей с плакатами сразу обошли полицейские. Стражи порядка переписали данные молодых людей и сфотографировали их. На этом проверка участников пикета закончилась.

— Я считаю, что за его поступок нельзя назначать наказание, связанное с реальным лишением свободы. Так как это нарушает его конституционные права, - сказал корреспонденту НАШЕЙ один из пикетчиков Виктор. — Я не уверен, повлияет ли как-то наша акция на решение суда. Но считаю, чтобы об этом знали как можно больше людей.

На вопрос «А какое бы вы наказание дали Соколовскому?» участница акции в поддержку блогера Юля сказала следующее:

—Я вообще не думаю, что здесь нужно какое-то реальное наказание. Я бы ограничилась тем, чтобы он публично извинился перед верующими.

Прохожие обвинили сторонников Соколовского в продажности

Как оказалось, все вышедшие на одиночные пикеты — сторонники штаба Навального. Об этом свидетельствуют значки на груди у пикетчиков.

Завидев эти значки, некоторые из прохожих обвинили участников акции в продажности.

— Да все проплачено! — заявил один из прохожих.

Но, по словам пикетчиков, каждый из них пришел поддержать Соколовского по личной инициативе, а совсем не по решению штаба.

Полиция, между тем, проведя «перепись», вернулась к месту проведения праздника казаков. За пикетчиками продолжает наблюдать человек в штатском, судя по всему, сотрудник министерства безопасности Свердловской области.

Участники акции планировали простоять напротив Храма-на-Крови примерно до 19.00.

«Пусть его посадят»

Большинство же прохожих даже не обращали внимания на пикетчиков. Лишь некоторые интересуются, что к чему.

— Да пусть его посадят, — сказал остановившийся у одного из пикетчиков парень, когда узнал, что тот поддерживает Соколовского.

Ближе к 19:00, то есть к концу акции,  появился еще один пикетчик.

— Я не так красиво написал, как другие. Так, на скорую руку, — попытался оправдаться опоздавший, у которого люди в форме тоже сфотографировали паспорт.

  • Напомним: екатеринбургский видеоблогер Руслан Соколовский обвиняется по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» и в семи эпизодах по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».
  • Гособвининитель потребовала посадить Соколовского в колонию на 3,5 года.
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Евгений Светлый, 10.05.2017, 18:42
Тэги: Скандалы, Ловец покемонов
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