Свердловскую область ждут серьезные заморозки

Синоптики обещают похолодание до минус 5 градусов ночью.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017
В Свердловской области в ночь на 11 мая похолодает до минус 5 градусов, предупреждает Уральский гидрометцентр.
Ночью 11 мая на территории региона наступят заморозки: синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха и почвы до минус 5 градусов. В некоторых районах области заморозки будут более мягкими - до минус 2 градусов.
Прохладная погода будет наблюдаться в Свердловской области до конца недели, правда, местами потеплеет до плюс 20 градусов. Однако улучшение погоды будет недолгим - уже в выходные, 13 и 14 мая, похолодает до плюс 8-13 градусов, начнутся дожди, на севере области возможен снег.
- В праздничные длинные выходные снег уже выпадал в некоторых свердловских городах, в том числе в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.