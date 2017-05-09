В аэропорту Кольцово в 1,5 раза подорожала эконом-парковка

За 7 суток автолюбителям придется заплатить 1 500 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

При аэропорту Кольцово в 1,5 раза подорожала бюджетная долгосрочная парковка, расположенная возле грузового терминала. Об этом сегодня, 10 мая, НАШЕЙ сообщили в пресс-службе Кольцово.

Цены на парковке подняли с 24 апреля. Автолюбителям, желающим оставить там свой автомобиль на 7 дней, сейчас придется заплатить 1 500 рублей вместо прежних 1 000 рублей. Начиная с восьмых суток, нахождение на парковке будет тарифицироваться по 100 рублей за сутки.

- Данная парковка работала в тестовом режиме. Стоимость изменилась после окончания пилотного периода. Эконом-парковка по-прежнему остается наиболее выходным предложением для тех, кто планирует оставить автомобиль в аэропорту на срок больше одной недели. По сравнению с основной долгосрочной парковкой ее стоимость в этом случае будет ниже на 45 процентов, - рассказали НАШЕЙ в пресс-службе аэропорта.