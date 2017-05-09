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В Екатеринбурге будут судить мужчину, который ранил ножом женщину-водителя прямо в ее автомобиле

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который ранил ножом женщину-водителя прямо в ее автомобиле
16+
Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу
Ему грозит до 15 лет колонии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который 18 февраля 2017 года напал с ножом на женщину-водителя, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. 
 
Разбойное нападение было совершено 33-летним неработающим местным жителем около Бардина вечером 18 февраля. Мужчина подсел в автомобиль «Хонда Цивик» к женщине-водителю и потребовал отдать ему все деньги и личные вещи. Однако женщина начала кричать и попыталась оказать сопротивление. 

– Не заполучив желаемого, мужчина нанес не менее одного удара ножом, после чего попытался скрыться, – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. – На бегу он успел избавиться от ножа, который был впоследствии обнаружен и изъят полицейскими. К счастью, один из прохожих, оценив ситуацию, сумел догнать и остановить неизвестного. Уже через несколько минут к нему на помощь подоспели сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4, который расположен, буквально, в сотне метров.

  • Преступником оказался безработный местный житель, ранее судимый за похожее преступление. Гражданин признал свою вину и рассказал, что две недели назад он остался без работы, это и подтолкнуло его к преступлению.
  • Теперь за разбойное нападение ему грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование завершено. Материалы дела переданы в Ленинский районный суд.

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 10.05.2017, 14:35
Тэги: Криминал, Происшествия, Жизнь в городе
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