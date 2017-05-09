В Екатеринбурге будут судить мужчину, который ранил ножом женщину-водителя прямо в ее автомобиле

Ему грозит до 15 лет колонии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который 18 февраля 2017 года напал с ножом на женщину-водителя, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Разбойное нападение было совершено 33-летним неработающим местным жителем около Бардина вечером 18 февраля. Мужчина подсел в автомобиль «Хонда Цивик» к женщине-водителю и потребовал отдать ему все деньги и личные вещи. Однако женщина начала кричать и попыталась оказать сопротивление.