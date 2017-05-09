В Екатеринбурге будут судить санитарку интерната, которая мыла ребенка-инвалида кипятком

Мальчик получил ожоги 20 процентов тела.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017
В Екатеринбурге пойдет под суд 32-летняя санитарка детского дома-интерната на Ляпустина, где в январе 2017 года 11-летний воспитанник-инвалид получил ожоги 2 степени, сообщили в областном управлении Следственного комитета 10 мая.
По версии следствия, утром 19 января санитарка мыла 11-летнего ребенка, который является инвалидом и не может обслуживать себя. После помывки под проточной водой женщина одела воспитанника и ушла выполнять другие обязанности. Вернувшись к ребенку, она обнаружила на его теле ожоги. Медики скорой помощи госпитализировали ребенка в больницу, где у него диагностировали ожоги 2 степени площадью более 20 процентов. В больнице мальчику пришлось провести почти месяц.
Во время расследования выяснилось, что санитарка не проверила температуру воды, которой мыла ребенка, как это предусматривают инструкции.
- Уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» передано в суд.
- Интернат на улице Ляпустина известен печально: в 2014 году выяснилось, что санитар интерната издевался над воспитанниками, в 2015 году один восптанник вытолкнул из окна другого, в 2016-м в интернате утонула девочка.