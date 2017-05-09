В Екатеринбурге во дворе дома нашли труп мужчины

Тело обнаружили под окнами многоквартирника на улице Братской.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

В Екатеринбурге утром 10 мая во дворе многоквартирного дома № 12 на улице Братской обнаружили труп мужчины, сообщают в соцсетях очевидцы.

Тело мужчины увидели подростки по пути в школу. На месте уже находились сотрудники ППС, они накрыли тело черной тканью. По данным областного управления Следственного комитета, признаков криминальной смерти на теле погибшего нет.

Известно, что мужчина - местный житель, ему 46 лет, сообщает Znak.com. Тело отправлено на судмедэкспертизу, которая установит причину смерти екатеринбуржца. Правоохранительные органы начали доследственную проверку.