В Екатеринбурге обещают теплую, но очень дождливую неделю

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017
На этой неделе, с 10 по 14 мая, синоптики обещают довольно теплую, но дождливую погоду: осадки будут ежедневно.
По прогнозам Гисметео, в первый рабочий день недели, среду, 10 мая, утром +10, днем станет теплее - до плюс 17 градусов. В течение дня пасмурно, небольшие дожди, ветер 5 метров в секунду.
В четверг, 11 мая, утром будет +5, днем потеплеет до +18, к вечеру - плюс 14. Малооблачно, в течение дня дожди.
В пятницу, 12 мая, утром +7, днем +14, ветер 7 метров в секунду, западный. Утром и вечером дожди, днем переменная облачность.
В субботу, 13 мая, будет +6 утром, +12 днем, переменная облачность, дожди. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.
Воскресенье, конец недели, 14 мая, температура чуть опустится - до плюс 3. Днем потеплеет до +12, ветер 5-6 метров в секунду, переменная облачность и снова дожди в течение дня.
- Верили, что 12 мая все заговоры являются наиболее эффективными.Этот день считался днем целителей и исцелений. Молния перед дождем 12 мая – осадки будут идти долго
- 13 мая — говорили, что именно в этот день все сватовства прекращаются: «Будешь всю жизнь маяться». 13 мая не отправлялись в путешествие, если предварительно не искупались в воде из растаявшего мартовского снега. Говорили, что с 13 мая на чужой стороне бродили весенние болезни, и только мартовская вода поможет от них защититься.Тихая и звездная ночь 13 мая – летом будет хорошая погода, и можно собрать богатый урожай.