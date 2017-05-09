В Екатеринбурге обещают теплую, но очень дождливую неделю

К выходным температура понизится.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

На этой неделе, с 10 по 14 мая, синоптики обещают довольно теплую, но дождливую погоду: осадки будут ежедневно.

По прогнозам Гисметео, в первый рабочий день недели, среду, 10 мая, утром +10, днем станет теплее - до плюс 17 градусов. В течение дня пасмурно, небольшие дожди, ветер 5 метров в секунду.

В четверг, 11 мая, утром будет +5, днем потеплеет до +18, к вечеру - плюс 14. Малооблачно, в течение дня дожди.

В пятницу, 12 мая, утром +7, днем +14, ветер 7 метров в секунду, западный. Утром и вечером дожди, днем переменная облачность.

В субботу, 13 мая, будет +6 утром, +12 днем, переменная облачность, дожди. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

Воскресенье, конец недели, 14 мая, температура чуть опустится - до плюс 3. Днем потеплеет до +12, ветер 5-6 метров в секунду, переменная облачность и снова дожди в течение дня.