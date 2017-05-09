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В Екатеринбурге почти два десятка домов останутся без газа

В Екатеринбурге почти два десятка домов останутся без газа
16+
Фото: Pixabay
Газ отключат 15 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 17 многоквартирников отключат от газа на несколько дней, сообщили в пресс-службе «Екатеринбурггаза» 10 мая.
 
Газоснабжение многоквартирных домов остановят с 9.00 часов 15 мая до 17.00 часов 19 мая, пока специалисты будут проводить технические работы на газопроводе низкого давления. В зону отключения попадут дома 80, 82, 90, 92, 94 на проспекте Космонавтов, 10 домов на улице Парниковой: дома № 1, 3, 5, 7/1, 7/2, 9, 11, 13, 15, 22, а также два дома на улице Шефской: № 95 и 97.
  • В «Екатеринбурггазе» отметили, что управляющие компании предупреждены о ремонте на газопроводе.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 10.05.2017, 13:52
Тэги: ЖКХ
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