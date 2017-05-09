В Екатеринбурге почти два десятка домов останутся без газа

Газ отключат 15 мая.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 17 многоквартирников отключат от газа на несколько дней, сообщили в пресс-службе «Екатеринбурггаза» 10 мая.
Газоснабжение многоквартирных домов остановят с 9.00 часов 15 мая до 17.00 часов 19 мая, пока специалисты будут проводить технические работы на газопроводе низкого давления. В зону отключения попадут дома 80, 82, 90, 92, 94 на проспекте Космонавтов, 10 домов на улице Парниковой: дома № 1, 3, 5, 7/1, 7/2, 9, 11, 13, 15, 22, а также два дома на улице Шефской: № 95 и 97.
- В «Екатеринбурггазе» отметили, что управляющие компании предупреждены о ремонте на газопроводе.