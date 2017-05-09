В Екатеринбурге полиция нашла пропавшую 14-летнюю девочку: домой она возвращаться не хочет

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

В Екатеринбурге 9 мая нашли 14-летнюю школьницу, которая ушла из дома 5 дней назад, сообщил e1. Как оказалось, девочка скрывалась на Уралмаше и не планировала возвращаться домой.

14-летнюю Марию Сибирякову, ученицу школы № 109, искали с 5 мая: девочка ушла из дома и не хотела возвращаться, а также общаться с мамой.

В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу сообщили, что подростка днем 9 мая увидели на улице сотрудники ППС во время патрулирования.

— Сбежавшего подростка задержали на Уралмаше днем 9 мая и отвезли в отдел полиции, был вызван ее законный представитель. Сейчас проводится проверка. С девочкой работают сотрудники ОПДН, так как она до сих пор отказывается возвращаться домой. Девочку поместили в медицинское учреждение из-за ее настроения, — уточнили в полиции.

Известно, что во время ее отсутствия противоправных действий в отношении нее не совершалось.