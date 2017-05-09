В Екатеринбурге в 2018 году начнется строительство парка развлечений DreamWorks

Площадку под «уральский Диснейленд» купили на Полевском тракте.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017
Строительство парка развлечения DreamWorks в Екатеринбурге начнется в 2018 году, сообщает «Коммерсантъ» 10 мая.
К созданию «уральского Диснейленда» в Екатеринбурге приступят только после того, как такой же парк развлечений будет достроен в Москве - открытие парка «Остров мечты» состоится осенью 2018 года. По словам члена совета директоров группы компаний «Регионы» Амирана Муцоева, площадка площадью 86 гектаров под парк развлечений приобретена на Полевском тракте, на ней сейчас идут проектные работы.
ГК «Регионы» заявила о намерении построить «уральский Диснейленд» еще в 2013 году.
- Согласно проекту, парк расположится на площади 100 тысяч квадратных метров и будет включать мультиплекс на 15 кинозалов, концертный зал, океанариум, гостиницу и парковки.