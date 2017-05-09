Наверх
В Instagram появилась возможность загружать фото без приложения
17:46, сегодня
В Екатеринбурге в 2018 году начнется строительство парка развлечений DreamWorks
17:09, сегодня
В праздничные выходные более 500 свердловчан покусали клещи
16:20, сегодня
Свердловские хакеры украли миллиард рублей у российских банков и аэропорта «Кольцово»
16:18, сегодня
В конечном счете выигрывает клиент: уральские банки боролись за звание лучшего на Фестивале качества
В Екатеринбурге будут судить санитарку интерната, которая мыла ребенка-инвалида кипятком
15:42, сегодня
Угрожали убийством: в Нижнем Тагиле на коллекторов завели уголовное дело
15:32, сегодня
Магазин заплатил жителю Екатеринбурга за взорвавшийся в руках смартфон
15:30, сегодня
В Екатеринбурге будут судить мужчину, который ранил ножом женщину-водителя прямо в ее автомобиле
14:35, сегодня
В Свердловской области «ВУЗ-банк» обманул пенсионерку на 400 тысяч рублей
14:13, сегодня
В Екатеринбурге почти два десятка домов останутся без газа
13:52, сегодня
В аэропорту Кольцово в 1,5 раза подорожала эконом-парковка
13:50, сегодня
Из-за ремонта будет перекрыт проезд к Екатеринбургу из Челябинска по трассе М-5 «Урал»
13:37, сегодня
Депутат Госдумы погиб во время отпуска в Израиле
13:36, сегодня3
«Больше некого позвать?»: в Каменске-Уральском майор во время митинга отказался помогать умирающему пенсионеру
13:08, сегодня1
На Юго-Западе Екатеринбурга на месяц закроют движение по одной из улиц
12:56, сегодня
В Турции мертвая корова в море напугала туристов из Екатеринбурга
12:45, сегодня
Минтруд предложил платить россиянам деньги вместо дополнительного отпуска
12:22, сегодня
В Екатеринбурге маршрутка сбила подростка на роликах
12:00, сегодня
На дорогах Свердловской области инспекторы ГИБДД поймали 330 пьяных водителей
11:40, сегодня
На «Евровидении» определились победители первого полуфинала
11:27, сегодня
Туристы из Екатеринбурга на сутки застряли в Таиланде
11:22, сегодня
Устанавливаем двери. Как не прогадать!
11:06, сегодня
Покупки на AliExpress станут дороже: норму беспошлинного ввоза из зарубежных интернет-магазинов сократят в пять раз
10:25, сегодня
В России хотят ввести налог на малодетность, чтобы помочь семьям, где воспитывается больше одного ребенка
10:21, сегодня5
В Свердловской области ребенок поранился о гвозди на детской площадке: ему пришлось зашить палец
09:23, сегодня
В Екатеринбурге полиция нашла пропавшую 14-летнюю девочку: домой она возвращаться не хочет
09:02, сегодня
В Екатеринбурге обещают теплую, но очень дождливую неделю
08:43, сегодня
На конкурс «Мисс Екатеринбург – 2017» начали набирать девушек и парней
08:39, сегодня
В Екатеринбурге около общежития обстреляли автомобиль скорой помощи
08:23, сегодня
Что делать, если сломалось проводное радио в квартире?
08:19, сегодня
Две точки и десятки красочных залпов: фото салюта в День Победы в Екатеринбурге
01:30, сегодня
Салют в День Победы в Екатеринбурге глазами горожан
23:17, 09.05.2017
В Ивделе ветеранов на параде прокатили на «Волге»-кабриолете
18:44, 09.05.2017
Игроки и тренеры ФК «Урал» возложили цветы к памятнику воинам-спортсменам Урала в Екатеринбурге
17:10, 09.05.2017
Погода не союзник: Парад Победы в Москве остался без боевой авиации
15:47, 09.05.20171
Ищите себя на фото! Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге в лицах горожан
15:40, 09.05.2017
Слаженные военные расчеты, мощная боевая техника и ветераны: фоторепортаж с парада в Екатеринбурге
14:25, 09.05.2017
Едва не заполыхал жилой дом: в Екатеринбурге выгорело двухэтажное безлюдное здание
13:56, 09.05.2017
СКР возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего заводе УРБО в Екатеринбурге
12:41, 09.05.2017
Дым столбом и эвакуация пассажиров: в Екатеринбурге на Южном автовокзале выгорели ларьки
12:07, 09.05.20171
Шествие «Бессмертного полка» в Екатеринбурге. Онлайн-трансляция
11:00, 09.05.20175
Парад в День Победы на главной площади Екатеринбурга. Онлайн-трансляция
09:43, 09.05.2017
Под Кировградом «Ладу» разворотило после столкновения с рейсовым автобусом
09:18, 09.05.2017
Поле боя, короткое затишье, последнее письмо: «Мы вернемся». Как воевали свердловчане в Великой Отечественной
00:07, 09.05.2017
В Екатеринбурге футболисты «Урала» проиграли «Крыльям Советов»
20:26, 08.05.2017
В Среднеуральске нашли скелет в сандалиях
19:40, 08.05.2017
Екатеринбургский священник начал угрожать верующим, выступившим в защиту Руслана Соколовского
18:26, 08.05.2017
В Екатеринбурге верующие выйдут отдельной колонной на акцию «Бессмертный полк»
17:40, 08.05.2017
Молодежный состав «Урала» ввосьмером отбил победу у «Крыльев Совета» в Екатеринбурге
16:28, 08.05.2017
Решил перекусить после погони: в кафе возле Храма-на-Крови полиция задержала пьяного водителя
15:24, 08.05.2017
В Екатеринбурге на Уральском заводе бурового оборудования рабочего раздавило балкой
14:45, 08.05.2017

В Екатеринбурге в 2018 году начнется строительство парка развлечений DreamWorks

В Екатеринбурге в 2018 году начнется строительство парка развлечений DreamWorks
16+
Фото: ГК «Регионы»
Площадку под «уральский Диснейленд» купили на Полевском тракте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

Строительство парка развлечения DreamWorks в Екатеринбурге начнется в 2018 году, сообщает «Коммерсантъ» 10 мая.
 
К созданию «уральского Диснейленда» в Екатеринбурге приступят только после того, как такой же парк развлечений будет достроен в Москве - открытие парка «Остров мечты» состоится осенью 2018 года. По словам члена совета директоров группы компаний «Регионы» Амирана Муцоева, площадка площадью 86 гектаров под парк развлечений приобретена на Полевском тракте, на ней сейчас идут проектные работы.
 
ГК «Регионы» заявила о намерении построить «уральский Диснейленд» еще в 2013 году.
  • Согласно проекту, парк расположится на площади 100 тысяч квадратных метров и будет включать мультиплекс на 15 кинозалов, концертный зал, океанариум, гостиницу и парковки.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 10.05.2017, 17:09
Тэги: Строительство, Развлечения
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
В Египте разбился самолет с российскими туристами Статистика Доска позора Ельцин-центр Взятки Мужчины Высокие технологии ЧМ-2018 Опрос Пожар Путин Ловец покемонов ЖКХ Обрушение крыши на Калинина Коллекторы Баскетбол Отдых Красота История успеха Грипп Дороги Культура Туризм Женщины Лайфхак Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов 9 мая Рецензия Позитив Выставки Фото Новости России Гололед Сибирская язва Биатлон Дом-2 Горячее Дело Пьянкова Жизнь в городе Суд Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Хэллоуин-2015 Горящие авто Истории 9 мая Экономика Корь Еда Отношения Грипп в Екатеринбурге Отключение света Уралмаш, Эльмаш Самолет Минобороны упал в Якутии ИГИЛ Новости Мода Екатеринбуржцы в разных странах В Екатеринбурге -40 градусов ЗАГС Экономия Новости дня МЧС Растения Музыка Волейбол ВУЗ Новый год Образование Личное Транспортная реформа Кто заработал Студенты Недвижимость Мировые новости Ту 154 Голодовка в колонии Медицина Тест Дети Скандалы Интервью Ошибки врачей Знаменитости Снос монастыря на Качканаре Слухи Приостановка полетов в Египет Смерть Дорожные воины ГИБДД Убийство в Рахмангулово Храм святой Екатерины Футбол Катастрофа Пусть говорят Происшествия Рейтинг Развлечения Парковки Расстрел Война ритуальных агентств Бизнес Шоу-бизнес Общественный транспорт Кризис и санкции Военный репортаж Конкурсы Политика Скорая помощь Семья Крушение самолета под Ростовом Убийство Ирины Вахрушевой Репортаж Спорт Транспорт Мистика Расстрел на Депутатской История Екатеринбурга Производство Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Взрыв Бэби-боксы Интернет ДТП Школа Афиша Хоккей Видео Авто Скандал с Новиковым Криминал Здоровье Погода Искусство Строительство Приговор Лошагину Эксклюзив Психология Животные Деньги Расписание Мультимедиа Мотоциклы Необычное Религия Самолет Секс СМИ Розыск

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru