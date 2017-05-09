Угрожали убийством: в Нижнем Тагиле на коллекторов завели уголовное дело

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

В Нижнем Тагиле по требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело в связи с деятельностью коллекторов. Они звонили ей домой из-за долга отчима и угрожали убийством, уточнили в пресс-службу областного ведомства 10 мая.

Прокуратура Пригородного района изучила материал доследственной проверки по факту незаконных действий сотрудников микрофинансовой и коллекторской организаций.

Было установлено, что отчим жительницы Нижнего Тагила в марте 2016 года взял микрозайм на сумму 35 тысяч рублей. Мужчина обязался за год вернуть микрофинансовой организации денежные средства с процентами — всего более 80 тысяч рублей. За период с марта по апрель 2016 года мужчина выплатил задолженность в размере более11 тысяч, но с мая выплаты прекратил.

После пропуска срока очередной выплаты в апреле 2017 года женщине, а также ее маме по телефону стали звонить коллекторы и угрожать ей убийством, физической расправой и причинением вреда здоровью, в том числе в ночное время, в нарушение закона.

— При изучении материала доследственной проверки прокуратура установила, что имеются признаки преступления, предусмотренные статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). По требованию прокуратуры Пригородного района органами дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ, — сообщили в пресс-службе ведомства.