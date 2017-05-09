В праздничные выходные более 500 свердловчан покусали клещи

18 человек госпитализированы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

С 6 по 9 мая от присасывания клещей пострадали 520 жителей Свердловской области, сообщили НАШЕЙ в пресс-службе областного Роспотребнадзора. Почти 87 процентов пострадавших получили уколы противоклещевого иммуноглобулина в целых профилактики.

Всего с начала сезона 2017 года от клещей пострадали 3 287 свердловчан. Из них 725 человек – это дети и подростки в возрасте до 17 лет.

Пострадавшие «поймали» опасных насекомых в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Рефтинском, Пышминском ГО, Слободо-Туринском МР, Талицком ГО, Ирбитском МО и других муниципальных образованиях Свердловской области.