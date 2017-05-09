В Свердловской области «ВУЗ-банк» обманул пенсионерку на 400 тысяч рублей

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В банке женщину обманным путем заставили подписать договор, по которому ее средства перешли ООО Лайф». Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017 В Свердловской области сотрудники «ВУЗ-банка» обманным путем заставили пенсионерку подписать договор о займе, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора 10 мая. В банке пенсионерку заставили подписать вместо договора вклада, который хотела продлить женщина, договор займа от имени ООО «Факторинговая компания «Лайф», по которому сбережения пенсионерки перешли этой компании. Женщина обратилась в Роспотребнадзор, который организовал проверку и выявил факт обмана: было установлено, что «ВУЗ-банк» в своих офисах заключал договоры займа от имени ООО ФК «Лайф» на основании агентского договора. Договор при этом заключал сотрудник банка , скрывая суть договора и услуг, вместо этого пенсионерке сообщили, что она заключает договор вклада. Роспотребнадзор привлек банк к административной ответственности в виде штрафа. Арбитражный суд Свердловской области и 17 арбитражный апелляционный суд признал это решение законным. Суд также установил, что банк без распоряжения женщины перечислил деньги с ее счета на счет «Лайфа». В декабре 2016 года районный суд Екатеринбурга взыскал в пользу пенсионерки убытки в размере 400 тысяч рублей, компенсацию морального вреда и назначил банку штраф в размере 200 тысяч рублей.

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