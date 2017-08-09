До конца года 160 свердловских ветеранов войны получат новые квартиры

На жилье потратили 106 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

В Свердловской области продолжается реализация программы по улучшению жилищных условий ветеранов войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

В 2017 году на новое жилье выделили 106 миллионов рублей. Из них 87 миллионов пойдут на выплаты 110 ветеранам.

Уже 13 человек получили ключи от квартир в трех новостройках Екатеринбурга.

– За счет предоставленных средств 32 человека уже приобрели себе благоустроенное жилье. В частности, жилищные условия улучшили 7 льготников из Екатеринбурга, 9 - из Серова, 3 - из Полевского, по двое - из Нижнего Тагила, Нижнетуринского городского округа и Первоуральска, - сообщает областное правительство.

До конца 2017 года новый дом обретут еще 37 ветеранов и инвалидов из Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Нижней Салды.

Стоит добавить, что на прошлой неделе в Арти 36 детей-сирот получили новые квартиры.

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