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Дымит так, что видно из центра: на улице Майкопской в Екатеринбурге горит жилой дом

Дымит так, что видно из центра: на улице Майкопской в Екатеринбурге горит жилой дом
16+
Фото: Олег Галимов
Огнем охвачена частная двухэтажка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

Сегодня, 10 августа, в Завокзальном районе города загорелся двухэтажный частный дом. Клубы дыма от пожара видны даже из центра.

На место уже выехали пожарные.

– Произошло возгорание на улице Майкопской. Загорелась кровля двухэтажного жилого дома. На место выехали три единицы пожарной техники, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: vk.com/incekb

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Евгений Стоянов, 10.08.2017, 17:48
Тэги: Происшествия, МЧС, Пожар
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