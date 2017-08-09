Дымит так, что видно из центра: на улице Майкопской в Екатеринбурге горит жилой дом

Огнем охвачена частная двухэтажка.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017
Сегодня, 10 августа, в Завокзальном районе города загорелся двухэтажный частный дом. Клубы дыма от пожара видны даже из центра.
На место уже выехали пожарные.
– Произошло возгорание на улице Майкопской. Загорелась кровля двухэтажного жилого дома. На место выехали три единицы пожарной техники, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Фото: vk.com/incekb
- В ведомстве отметили, что подробности случившегося будут позже.
- Напомним, недавно на ВИЗе горел последний этаж в многоэтажном доме.
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