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Из Екатеринбурга пустят дополнительные поезда в Анапу и Адлер

Из Екатеринбурга пустят дополнительные поезда в Анапу и Адлер
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Фото: government.ru
Одно место в плацкарте будет стоить 6000 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

Свердловская железная дорога запустила дополнительные поезда из Екатеринбурга в Анапу и Адлер. Плацкартный билет на море обойдется в 6 000 рублей, купе – в 7 300.

Поезд №590/589 Екатеринбург – Адлер будет отправляться из Екатеринбурга 13, 20, 27 августа в 14.28.

Поезд №595У сообщением Екатеринбург – Анапа будет отправляться из Екатеринбурга 15, 22 и 29 августа в 08.20.

Также будут назначены поезд №595/596 Тюмень – Анапа, отправление из Тюмени 14 и 23 августа в 01.02.

Поезд №589/590 Тюмень – Адлер, отправится из Тюмени 11 и 19 августа в 11.30.

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Олег Галимов, 10.08.2017, 16:17
Тэги: Новости дня, Отдых, Новости
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