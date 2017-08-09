Коммунальщики Екатеринбурга задолжали за отопление миллиард рублей

В "черный список" попали 100 управляющих компаний.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

Компания "Энергосбыт Плюс" опубликовала список недобросовестных управляющих компаний, которые имеют многомиллионные долги за отопление. Все они могут лишиться паспортов готовности к зиме.

Антирейтинг возглавила УК "Чкаловская" с долгом 172,3 миллиона рублей.

Среди должников выделяются "УЖК ЖКО-Екатеринбург" – 122,2 миллиона рублей, ТСЖ "Эльмашевское" – 6,4 миллиона рублей, АО "УК "Евразийский расчетный центр" – 74 миллиона рублей, ООО "Ремстройкомплекс" – 70 миллионов рублей, УК "Стрела" – 52 миллиона рублей, УК "Пионер" – 18 миллионов рублей. Общая задолженность компаний приблизилась уже к миллиарду рублей.

При этом общая задолженность УК составляет почти миллиард рублей.

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