Коммунальщики Екатеринбурга задолжали за отопление миллиард рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017
Компания "Энергосбыт Плюс" опубликовала список недобросовестных управляющих компаний, которые имеют многомиллионные долги за отопление. Все они могут лишиться паспортов готовности к зиме.
Антирейтинг возглавила УК "Чкаловская" с долгом 172,3 миллиона рублей.
Среди должников выделяются "УЖК ЖКО-Екатеринбург" – 122,2 миллиона рублей, ТСЖ "Эльмашевское" – 6,4 миллиона рублей, АО "УК "Евразийский расчетный центр" – 74 миллиона рублей, ООО "Ремстройкомплекс" – 70 миллионов рублей, УК "Стрела" – 52 миллиона рублей, УК "Пионер" – 18 миллионов рублей. Общая задолженность компаний приблизилась уже к миллиарду рублей.
При этом общая задолженность УК составляет почти миллиард рублей.
- Стоит добавить, что "Водоканал" Екатеринбурга выполнил план по развитию канализации лишь на 56%.
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