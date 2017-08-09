МЧС предупреждает о минусовой температуре в Свердловской области

Люди уже получают СМС с предупреждениями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

МЧС Свердловской области предупреждает о сильном похолодании в регионе на ближайшие дни. В ночь с 10 на 11 августа и завтрашним утром ожидается похолодание до 0…-2 градусов.

Некоторые уже начали получать предупреждения по СМС.

На сайте МЧС уточняется, что заморозки ждут только в горах и низинах. Этой ночью в Екатеринбурге будет +7…+9 тепла.

Пешеходам и автомобилистам соблюдать правила дорожного движения. Во избежание простудных заболеваний теплее одеваться.

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