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МТС убрал из эфира в Екатеринбурге «Четвёртый канал» и «41 Домашний»

МТС убрал из эфира в Екатеринбурге "Четвёртый канал" и "41 Домашний"
16+
Фото: скриншот
Стороны не смогли заключить новый контракт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

Сегодня в полночь абоненты телевидения от "МТС" останутся без двух екатеринбургских каналов. Из эфира уберут "41 Домашний" и "Четвертый канал".

– Со всеми операторами мы сейчас находимся в переговорах, как без максимальных потерь выйти из этой ситуации. И сложнее всего шли переговоры с МТС. В итоге они завершились тем, что  каналы отключили в аналоговом пакете, а в цифровом перекинули на 551 и 553 кнопки. Мы предлагали найти разумный выход — дать нам место с 22 по 30 позицию. Мы за это даже готовы платить разумные деньги, но в результате ни мы, ни Четвертый канал“ с МТС не договорились», – рассказал генеральный директор "41 канала" Владимир Злоказов.

Стоит добавить, что "41 канал" вещает уже 20 лет, а "Четверка" в эфире с 1991 года.

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Олег Галимов, 10.08.2017, 19:45
Тэги: Новости дня, Новости
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