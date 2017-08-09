«Мы весь город кончим этим ледовым дворцом». Председатель градсовета Екатеринбурга высказался о судьбе телебашни

Михаил Вяткин назвал строительство масштабного спортивного комплекса на такой маленькой территории утопией.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

Председатель градостроительного совета Екатеринбурга и бывший главный архитектор города Михаил Вяткин раскритиковал идею строительства ледовой арены на месте недостроенной телебашни. Также Вяткин рассказал, что объект может простоять долгое время без риска разрушения.

Напомним, недавно областные власти, в собственности которых находилась телебашня и земля под ней, передали участок УГМК взамен на долю в уставном капитале будущего спорткомплекса. В планах холдинга – снос телебашни и строительство на ее месте ледовой арены, которая будет служить домашней ареной хоккейной команде "Автомобилист".

Михаил Вяткин назвал идею строительства масштабного комплекса в этом месте утопией. В первую очередь из-за того, что это вызовет транспортный коллапс и острую нехватку парковочных мест.

– Будет море автомобилей! Никто не поедет на метро и общественном транспорте. Люди съедутся со всей округи, со всех близлежащих городов и все будут на машинах. Они заставят все дворы, – уверен бывший главный архитектор.

Также председатель градостроительного совета рассказал, что раньше мнение администрации насчет этой территории было другим.

– Это место должно было быть общественным пространством. Здесь должна быть какая-то площадь, река, благоустройство. Люди должны были здесь отдыхать, общаться. А тут на тебе – ледовый дворец!

Михаил Вяткин высказался за то, чтобы сохранить телебашню. По мнению экс-главархитектора, постройка может простоять не одну сотню лет.

По его словам этого же мнения придерживается и главный строитель башни.

– Я разговаривал с Юрием Павлюком, он был начальником стройуправления, которое занималось строительством башни. Он сказал, что состав бетона, из которого выполнена башня с годами становится только крепче, поэтому именно с бетонной частью ничего случиться не может, а вот с металлическими конструкциями – да, они могут прийти в негодность.

Председатель градсовета Екатеринбурга считает, что наиболее целесообразно было бы переориентировать нижнюю часть башни под какие-то практические цели.

– Я думаю, самый приемлемый вариант, если нижнюю часть, хотя бы ее треть, обстроить какими-то объектами. Этот проект предлагал "Атомстройкомплекс", они хотели немного обстроить нижнюю часть башни и облагородить территорию вокруг, сделав основной акцент на Декабристов. Но им не дали. Их сняли с конкурса и все отдали Козицину.

Вяткин уверен, что на таком ограниченном пространстве возвести арену, рассчитанную на 15 тысяч зрителей, довольно проблематично.

- Если сравнить арены по 15 тысяч, которые сегодня строятся. Территория в 4,6 Га, которую мы имеем – самая маленькая. В Москве строят стадион на 20 тыс. зрителей, там выделено 20 Га. В Сочи стадион на 10 тысяч, там тоже территория за 10 гектаров. А у нас 15 тысяч и участок всего в 4,6 Га и мы говорим, что все у нас будет хорошо.

Также, бывший главный архитектор раскритиковал тезисы о том, что в комплексе будут проводить соревнования по другим видам спорта, ведь для этого потребуются дополнительные службы и площади, которые итак будут в дефиците. Михаил Вяткин назвал план постройки спорткомплекса утопией, отметив: "Мы весь город кончим этим ледовым дворцом. Неужели этого не понимают?"

Напомним, аналогичные мысли по поводу прочности бетона телебашни высказал и генеральный директор конструкции.



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