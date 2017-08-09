Матчевые гонки - одно из самых зрелищных соревнований в парусном спорте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

Одно из самых запоминающихся и ярких спортивных мероприятий на воде – матчевые гонки стартовало в столице Урала с 10 по 15 августа.

– В четверг, 10 августа, участники прибыли в Екатеринбург и пока занимаются размещением в отелях и тренировками. Гонки начнутся завтра, 11 августа, –прокомментировала сотрудница яхт-клуба "Коматек" Евгения Конькова.

По словам организаторов, Екатеринбург по праву принимает соревнования парусного спорта, ведь здесь родина дисциплины "матчевые гонки" в России. В соревнованиях примут участие экипажи из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Миасса. Победители регаты войдут в состав сборной России по матчевым гонкам.

Матчевые гонки, матч-рейсы или морские дуэли – это состязание на идентичных лодках, а значит, победа здесь зависит исключительно от опыта и умений шкипера и команды. Эти соревнования включены в Олимпийскую программу.

Август на акватории ВИЗовского водохранилища будет насыщенным на события. До 15 августа проходит Первенство России по матчевым гонкам для молодежи в возрасте от 14 до 23 лет. С 16 по 21 августа откроется "Кубок Екатеринбурга", а 17 и 18 августа на воду выйдет детская флотилия: стартует Детская регата, посвященная Дню города.

В пятницу, 11 августа, в 19 часов на берегу ВИЗовского водохранилища пройдет торжественное открытие соревновний, увидеть которое будет интересно и яхтсменам, и сухопутным горожанам.