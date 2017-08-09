Помощник Путина встретится с жителями Свердловской области

Игорь Щеголев прибыл в регион с рабочим визитом.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017
Помощник президента Игорь Щеголев приехал в Свердловскую область в рамках мобильной приемной главы государства.
По поручению Владимира Путина он проведет встречи с жителями региона.
Отмечается, что большинство обращений связаны с подготовкой к началу нового учебного года, состоянием школ и детских садов.
– Очевидно, что большинство вопросов – решаемы, и мы видим, что руководство региона уделяет большое внимание обращениями граждан, – сказал Игорь Щеголев.
- Напомним, что Владимир Путин приезжал в Екатеринбург в начале июля и посетил "Иннопром".
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