Солист екатеринбургской «Сансары» спасает 13-метрового кита, застрявшего в проливе на Дальнем Востоке

За судьбой краснокнижного кита, которого в устье реки загнали касатки, следит вся страна.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

Солист группы "Сансара" Александр Гагарин спасает молодого 13-метрового гренландского кита, который застрял в устье реки в Хабаровском крае. Об этом сообщается в группе "Сансары" в соцсети.

Александр Гагарин путешествует в составе экспедиции «Mamont Cup 2017». Члены экспедиции разбили лагерь неподалеку от Большого озера на острове Большой Шантар, которое расположено вблизи Охотского моря. Озеро и море разделены узким перешейком суши и соединяются проливом, в который этой ночью заплыл гренландский кит. Специалисты полагают, что в пролив кита загнали хищные касатки.

Огромный кит оказался в ловушке, когда утром начался отлив. Животное не может вернуться обратно в море, и сейчас спасатели, ученые и волонтеры, среди которых оказался и Александр Гагарин, делают все, чтобы спасти кита.

Люди постоянно поливают кита водой, следят, чтобы его глаза всегда находились под водой. Они ждут прилива, который начнется в четыре утра и даст киту возможность вернуться в море. Кит, пытаясь вырваться из ловушки, нанес себе рану и потерял много крови, сообщил на своей странице в Фейсбуке блогер Сергей Доля.

Если киту удастся выйти из устья, некоторое время его будут сопровождать лодки, чтобы отогнать касаток, которые до сих пор находятся в море.