Свердловский школьник спас тонущего мужчину, которому стало плохо под водой

15-летний Никита вытащил из воды своего соседа, у которого случился сердечный приступ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

В Верхней Салде школьник спас пожилого мужчину, у которого во время купания в реке случился сердечный приступ.

Школьник шел по берегу водоема, когда увидел пожилого соседа по даче, который плавал в реке, а затем неожиданно ушел под воду.

– Дядя Паша барахтался-барахтался и ушел под воду. Думал, он нырнул, смотрю, минуты две он не всплывает. Я разделся и нырнул за ним. Героем себя не чувствую, понимаю, если бы струсил – беды не миновать, – рассказал пятнадцатилетний Никита.

В мутной воде подросток наощупь нашел мужчину и вытащил его из воды. На берегу находилась супруга тонувшего, она не растерялась и оказала мужу первую помощь, а Никита в это время вызвал скорую.

Врачи госпитализировали мужчину, в больнице он провел две недели. По его словам, он решил искупаться в жару, но в воде у него случился сердечный приступ. Теперь 20 июля мужчина намерен отмечать как второй день рождения.